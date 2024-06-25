Шмид после 3:2 с Нидерландами: «В «Вердере» надо мной смеялись, когда я говорил, что Австрия может занять 1-е место в группе. Теперь это случилось»

Романо Шмид прокомментировал первое место Австрии в группе D на Евро-2024.

Австрийская сборная обыграла команду (3:2) в 3-м туре чемпионата Европы и вышла в плей-офф, заняв 1-е место в группе.

«Это была невероятная игра. Думаю, это было потрясающе – та интенсивность, которую мы создали благодаря свежим игрокам в стартовом составе. Невероятно, я очень горжусь этим выступлением.

Мои партнеры в « » всегда смеялись надо мной, когда я говорил им, что мы можем занять первое место в группе. Теперь это случилось, это невероятно.

Главный тренер только что сказал, что теперь начинается настоящее соревнование. Матчи на вылет – мы все мечтали о таких играх в детстве. Это всего одна игра: победить в ней, и мы продолжаем идти дальше.

Мы показали сегодня многое. Нельзя забывать, насколько хороша эта команда. Они сравняли счет с 0:1, затем с 1:2 до 2:2, а потом мы забили еще один гол и довели дело до конца – все, кто сегодня был на поле, заслуживают похвалы», – сказал полузащитник «Вердера» и сборной Австрии .

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