Шмид после 3:2 с Нидерландами: «В «Вердере» надо мной смеялись, когда я говорил, что Австрия может занять 1-е место в группе. Теперь это случилось»

Теги Вердер Сборная Нидерландов по футболу бундеслига Германия Сборная Австралии по футболу Евро-2024 Романо Шмид Футбол

Романо Шмид прокомментировал первое место Австрии в группе D на Евро-2024.

Австрийская сборная обыграла команду Нидерландов (3:2) в 3-м туре чемпионата Европы и вышла в плей-офф, заняв 1-е место в группе. 

«Это была невероятная игра. Думаю, это было потрясающе – та интенсивность, которую мы создали благодаря свежим игрокам в стартовом составе. Невероятно, я очень горжусь этим выступлением.

Мои партнеры в «Вердере» всегда смеялись надо мной, когда я говорил им, что мы можем занять первое место в группе. Теперь это случилось, это невероятно.

Главный тренер только что сказал, что теперь начинается настоящее соревнование. Матчи на вылет – мы все мечтали о таких играх в детстве. Это всего одна игра: победить в ней, и мы продолжаем идти дальше.

Мы показали сегодня многое. Нельзя забывать, насколько хороша эта команда. Они сравняли счет с 0:1, затем с 1:2 до 2:2, а потом мы забили еще один гол и довели дело до конца – все, кто сегодня был на поле, заслуживают похвалы», – сказал полузащитник «Вердера» и сборной Австрии Романо Шмид

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Сборная Австралии в тегах))
+9
0
+9
С учётом сетки ПО можно и о финале помечтать. Прям сильный соперник будет только в финале
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий