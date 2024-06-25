Капелло – Калафьори: «Ты станешь великим защитником – продолжай в том же духе и усердно работай»
Фабио Капелло считает, что Риккардо Калафьори станет великим игроком.
Сборная Италии обыграла команду Хорватии (1:1) в 3-м туре Евро-2024. Защитник «Болоньи» Риккардо Калафьори сделал голевую передачу на Маттиа Дзакканьи в этом матче.
«Мне понравилась не только [твоя] игра при голе Дзакканьи, но и как ты провел весь матч и твоя индивидуальность.
Продолжай в том же духе и усердно работай, тогда ты станешь великим защитником», – сказал бывший главный тренер сборных России и Англии в эфире Sky Sport.
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