Капелло – Калафьори: «Ты станешь великим защитником – продолжай в том же духе и усердно работай»

Теги Лацио Фабио Капелло Сборная Италии по футболу серия А Италия Сборная Хорватии по футболу Болонья Евро-2024 Маттиа Дзакканьи Риккардо Калафьори Футбол

Фабио Капелло считает, что Риккардо Калафьори станет великим игроком.

Сборная Италии обыграла команду Хорватии (1:1) в 3-м туре Евро-2024. Защитник «Болоньи» Риккардо Калафьори сделал голевую передачу на Маттиа Дзакканьи в этом матче. 

«Мне понравилась не только [твоя] игра при голе Дзакканьи, но и как ты провел весь матч и твоя индивидуальность.

Продолжай в том же духе и усердно работай, тогда ты станешь великим защитником», – сказал бывший главный тренер сборных России и Англии в эфире Sky Sport. 

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Сборная Италии обыграла команду Хорватии (1:1)...кек
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