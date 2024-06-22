Тотти об Италии: «На Евро не обязательно ждать 1/8 финала, чтобы играть с желанием. Нужно всегда выкладываться на 100%»

Франческо Тотти надеется, что Италия обыграет Хорватию на Евро-2024.

уступила испанской сборной во 2-м туре чемпионата Европы (0:1). В 1-м туре итальянцы оказались сильнее албанцев (2:1).

24 июня Италия сыграет с командой в заключительном матче группового этапа Евро-2024.

– Может ли сборная показать себя с новой стороны [после игры с Испанией]?

– Должна. Против нас была великолепная команда с молодыми звездами. Они были идеальны, а мы не были той Италией, которую все ожидали увидеть. Сейчас главное – пройти в следующий раунд.

Мы не должны сравнивать Италию и Испанию, у них было 3-4 игрока, которые могли сделать разницу. Бывают такие вечера, когда у соперника получается все, а у нас ничего. Давайте перевернем страницу и будем готовиться к матчу с Хорватией.

– Может ли команда найти мотивацию и желание в 1/8 финала?

– Для того, чтобы на чемпионате Европы играть с желанием, не обязательно дожидаться 1/8 финала. Не всем выпадает шанс играть на таком турнире, поэтому нужно всегда выкладываться на 100%.

– Кто вас особенно впечатлил?

– Нет конкретного имени, нет кого-то одного, кто выделяется над всеми. Возвращаясь к Италии, надеюсь, что команда сможет показать отличную игру, – сказал чемпион мира в составе сборной Италии Франческо Тотти.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?