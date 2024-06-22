Тотти об Италии: «На Евро не обязательно ждать 1/8 финала, чтобы играть с желанием. Нужно всегда выкладываться на 100%»

Теги Франческо Тотти Сборная Италии по футболу Сборная Испании по футболу Сборная Хорватии по футболу Евро-2024 Футбол

Франческо Тотти надеется, что Италия обыграет Хорватию на Евро-2024.

Сборная Италии уступила испанской сборной во 2-м туре чемпионата Европы (0:1). В 1-м туре итальянцы оказались сильнее албанцев (2:1). 

24 июня Италия сыграет с командой Хорватии в заключительном матче группового этапа Евро-2024. 

– Может ли сборная показать себя с новой стороны [после игры с Испанией]?

– Должна. Против нас была великолепная команда с молодыми звездами. Они были идеальны, а мы не были той Италией, которую все ожидали увидеть. Сейчас главное – пройти в следующий раунд.

Мы не должны сравнивать Италию и Испанию, у них было 3-4 игрока, которые могли сделать разницу. Бывают такие вечера, когда у соперника получается все, а у нас ничего. Давайте перевернем страницу и будем готовиться к матчу с Хорватией.

– Может ли команда найти мотивацию и желание в 1/8 финала?

– Для того, чтобы на чемпионате Европы играть с желанием, не обязательно дожидаться 1/8 финала. Не всем выпадает шанс играть на таком турнире, поэтому нужно всегда выкладываться на 100%.

– Кто вас особенно впечатлил?

– Нет конкретного имени, нет кого-то одного, кто выделяется над всеми. Возвращаясь к Италии, надеюсь, что команда сможет показать отличную игру, – сказал чемпион мира в составе сборной Италии Франческо Тотти. 

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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3 комментария
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Великий Тотти, как жаль, что таких личностей нет и близко в сборной сегодня…
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Ответ Алексей Игоревич
Великий Тотти, как жаль, что таких личностей нет и близко в сборной сегодня…
Такая же мысль. Открывал два состава Италии на евро 2000 и на ЧМ 2006. Потом открыл состав на матч нынешнего евро: раньше было по 6-7 суперзвезд мирового футбола а сейчас кто из них звезда? Доннаркма не считается звездой в нынешним футболе ни у скаутов; ни у тренеров ни у менеджеров. Он медийный но не звезда футбола. Кьеза тоже не тянет. Никого ... просто нынешняя Италия дно. Когда они выиграли че в составе было всего две звезды: бонуччи и кьелини... два защитника и всё... выиграли на шару... никакого нынешнего и ближайшего будущего у Италии как футбольной элите я не вижу как не видят и все спецы футбола.
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