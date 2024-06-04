Буланова заявила, что готова со скидкой спеть на свадьбе Радимова. Экс-игрок «Зенита» ответил: «Она мне заплатит, чтобы спеть? Спросите у нее – сколько? Может, договоримся»
Владислав Радимов ответил на предложение Татьяны Булановой спеть на его свадьбе.
Ранее сообщалось, что экс-игрок «Зенита» и бизнесвумен Анастасия Кулешова подали заявление в ЗАГС
Татьяна Буланова в интервью 7days заявила, что рада за бывшего мужа и готова спеть на свадьбе.
«Я за его личной жизнью не слежу. Если он женится, то я только рада. У меня такой характер, что я вспоминаю только хорошее. А все плохое быстро забываю.
Он живет своей жизнью. Я за него рада. Я вообще считаю, что дважды нельзя войти в одну реку. Я ему желаю счастья. Пусть у него все складывается замечательно», – сказала певица Татьяна Буланова.
Певица добавила, что готова сделать большую скидку на свое выступление для Радимова, но предполагает, что бывший супруг к ней не обратится.
Владислав Радимов ответил на предложение экс-супруги Татьяны Булановой спеть на его свадьбе с бизнесвумен Анной Кулешовой.
«Она мне заплатит, чтобы спеть? Спросите у нее – сколько? Тогда, может, мы договоримся», – заявил бывший футболист «Зенита» и сборной России.
За сколько споёшь на свадьбе моей
я ребёнок 1990х и в детстве она меня раздражала, а сейчас вполне слушаются её шлягеры основные второй половины 1990х. Я русскую музыку не слушаю, но под мухой хорошо её песни заходят