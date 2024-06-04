Буланова заявила, что готова со скидкой спеть на свадьбе Радимова. Экс-игрок «Зенита» ответил: «Она мне заплатит, чтобы спеть? Спросите у нее – сколько? Может, договоримся»

Теги Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия светская хроника Татьяна Буланова девушки и спорт Футбол

Владислав Радимов ответил на предложение Татьяны Булановой спеть на его свадьбе.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Зенита» и бизнесвумен Анастасия Кулешова подали заявление в ЗАГС

Татьяна Буланова в интервью 7days заявила, что рада за бывшего мужа и готова спеть на свадьбе.

«Я за его личной жизнью не слежу. Если он женится, то я только рада. У меня такой характер, что я вспоминаю только хорошее. А все плохое быстро забываю.

Он живет своей жизнью. Я за него рада. Я вообще считаю, что дважды нельзя войти в одну реку. Я ему желаю счастья. Пусть у него все складывается замечательно», – сказала певица Татьяна Буланова.

Певица добавила, что готова сделать большую скидку на свое выступление для Радимова, но предполагает, что бывший супруг к ней не обратится.

Владислав Радимов ответил на предложение экс-супруги Татьяны Булановой спеть на его свадьбе с бизнесвумен Анной Кулешовой.

«Она мне заплатит, чтобы спеть? Спросите у нее – сколько? Тогда, может, мы договоримся», – заявил бывший футболист «Зенита» и сборной России.

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23 комментария
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Какой же все таки Владик быдлан,вроде нормальные вещи говорит Буланова,а он и на это умудрился ответить «по своему»
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🤡🤜🤡
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Ответ Зверёк
Какой же все таки Владик быдлан,вроде нормальные вещи говорит Буланова,а он и на это умудрился ответить «по своему»
Нормально было бы, если Буланова сказала что готова спеть. А не говорила про гонорар, маленький или большой - всё равно. А так, ответ в стиле её же предложения.
+9
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Ответ Зверёк
Какой же все таки Владик быдлан,вроде нормальные вещи говорит Буланова,а он и на это умудрился ответить «по своему»
Ты думаешь Буланова от души говорит? Всегда не приятно когда бывший(я) за другого выходит, но хамить в любом случае не красиво
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+3
Ответ Регион-36
Буланова, будем откровенны, певица так себе, посмеивались над ней в 90-ых и певицей называть ее.. перебор. А что рада и желает добра бывшему.. да молодец.
нормальная эстрадная певица Буланова, получше многих
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🤡
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Ясный мой свет, ты напиши мне
За сколько споёшь на свадьбе моей
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Очень спортивная новость.
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Так она классно поет, зачем грубить бывшей?
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Ответ Зверёк
Какой же все таки Владик быдлан,вроде нормальные вещи говорит Буланова,а он и на это умудрился ответить «по своему»
Только не надо рассказывать сказки про то что Радимов быдлоган а Буланова белая и пушистая , она его подколола а он ей ответил не более того
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Ответ Регион-36
Буланова, будем откровенны, певица так себе, посмеивались над ней в 90-ых и певицей называть ее.. перебор. А что рада и желает добра бывшему.. да молодец.
нормальная певица
я ребёнок 1990х и в детстве она меня раздражала, а сейчас вполне слушаются её шлягеры основные второй половины 1990х. Я русскую музыку не слушаю, но под мухой хорошо её песни заходят
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