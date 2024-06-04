Буланова заявила, что готова со скидкой спеть на свадьбе Радимова. Экс-игрок «Зенита» ответил: «Она мне заплатит, чтобы спеть? Спросите у нее – сколько? Может, договоримся»

Владислав Радимов ответил на предложение Татьяны Булановой спеть на его свадьбе.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Зенита» и бизнесвумен Анастасия Кулешова подали заявление в ЗАГС

в интервью 7days заявила, что рада за бывшего мужа и готова спеть на свадьбе.

«Я за его личной жизнью не слежу. Если он женится, то я только рада. У меня такой характер, что я вспоминаю только хорошее. А все плохое быстро забываю.

Он живет своей жизнью. Я за него рада. Я вообще считаю, что дважды нельзя войти в одну реку. Я ему желаю счастья. Пусть у него все складывается замечательно», – сказала певица Татьяна Буланова.

Певица добавила, что готова сделать большую скидку на свое выступление для Радимова, но предполагает, что бывший супруг к ней не обратится.

ответил на предложение экс-супруги Татьяны Булановой спеть на его свадьбе с бизнесвумен Анной Кулешовой.

«Она мне заплатит, чтобы спеть? Спросите у нее – сколько? Тогда, может, мы договоримся», – заявил бывший футболист « » и сборной России.