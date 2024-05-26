Дмитрий Губерниев: «Болельщикам «Динамо» советую начинать болеть за «Локомотив», команда себя покажет в следующем сезоне. Кто пишет Песьякову гадости – просто дураки, забивать надо было»

Теги Локомотив Зенит Ростов Динамо Москва Дмитрий Губерниев Сергей Песьяков Краснодар Матч ТВ Футбол

Дмитрий Губерниев порекомендовал болельщикам «Динамо» болеть за «Локомотив».

Бело-голубые лидировали в чемпионате России перед заключительным туром, но проиграли в гостях «Краснодару» (0:1) и финишировали на третьем месте.

Чемпионом РПЛ в шестой раз подряд стал «Зенит», обыгравший «Ростов» со счетом 2:1. «Локомотив» завершил сезон на четвертом месте. 

После матча болельщики ростовчан в социальных сетях раскритиковали вратаря Сергея Песьякова за ошибку в эпизоде со вторым голом «Зенита».

– «Краснодар» оказался крепким орешком, который «Динамо» раскусить не смогло. Футбол симпатичный показывали, особенно на финише, но так проиграть в последнем матче надо было умудриться.

Фарт свой использовали в предыдущих матчах, уже везение прекратилось, надо было выигрывать уже не с помощью госпожи удачи. Так что все закономерно. «Зенит» чемпион, а «Краснодар» – увы и ах, особенно увы и ах «Динамо». Я как почетный динамовец переживаю за отсутствие золота.

– Что делать болельщикам «Динамо»?

– Болельщикам «Динамо» советую начинать болеть за «Локомотив», команда в следующем сезоне себя покажет.

– Песьякову пишут неприятные комментарии после того гола…

– Забивать надо было. Те, кто пишет Песьякову гадости, – просто дураки, – сказал комментатор «Матч ТВ». 

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21 комментарий
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А куда с главной делись натужные статьи о долгожданном чемпионстве динамо? И где все эти болельщики? И что у них с лицами?
+30
-11
+19
Ответ Nick Crosier
А куда с главной делись натужные статьи о долгожданном чемпионстве динамо? И где все эти болельщики? И что у них с лицами?
Кстати и противные Кузьмич и Борзыкин молчат.
Пьют с горя наверное
+11
-3
+8
2452 халупы
+8
-2
+6
Локо - красавцы, по факту. У них уже неплохой российский костяк из весьма молодых игроков. Есть отличные молодые и неплохие сравнительно молодые легионеры - Митай (ему всего 21), Фассон, Ньямси. Сейчас слить Хамулича, взять нормального иностранного нападающего и ЦЗ, и будем прям хорошо.
+6
-1
+5
Почётный динамовец советует начинать болеть за Локомотив.Занавес.
+5
0
+5
Ответ Зелёный гопник
Динамо пора продать всех легионеров и играть своими воспитанниками!
Судя по вашей логике, динамо надо вылететь?)))
+4
0
+4
Динамо пора продать всех легионеров и играть своими воспитанниками!
+4
-1
+3
Как можно когда все у тебя в руках обсираться и после этого писать гадости вратарю другой команды?

Вот уж реально «позор России»
+3
-1
+2
Ответ Камбоджа Иванов
Локо - красавцы, по факту. У них уже неплохой российский костяк из весьма молодых игроков. Есть отличные молодые и неплохие сравнительно молодые легионеры - Митай (ему всего 21), Фассон, Ньямси. Сейчас слить Хамулича, взять нормального иностранного нападающего и ЦЗ, и будем прям хорошо.
Сейчас уйдёт Миранчук и ещё один забыл фамилию, плюс скорее всего уведут кого то. Так что Локомотив с Галактикой будет тот же.
+3
-1
+2
Советую Губерниеву болеть за сборную Германии по биатлону, в следующем сезоне она себя покажет.
+4
-2
+2
В кои-то веки поддержу говнокомментатора...
+1
0
+1
Ответ lyublyu Costornaya
2452 халупы
Смысловые Галлюцинации
Звезды 3000
+2
-1
+1
Каждый комментарий Губера - пук в лужу.
Мало того что громко, ещё и воняет.
+2
-2
0
Ответ Nick Crosier
А куда с главной делись натужные статьи о долгожданном чемпионстве динамо? И где все эти болельщики? И что у них с лицами?
Ах ты, потырил мой комментарий) впрочем, дарю)
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Болельщикам «Динамо» советую начинать болеть за «Локомотив», команда в следующем сезоне себя покажет.

Дядя Петя, ты дурак? (с)
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"Забивать надо было" - так они и забили.
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Ответ Alex
Судя по вашей логике, динамо надо вылететь?)))
Второй раз, для очищения))))
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Ответ Владимир Л.
Почётный динамовец советует начинать болеть за Локомотив.Занавес.
Я тоже от этого в шоке)
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Ответ SMART789
Как можно когда все у тебя в руках обсираться и после этого писать гадости вратарю другой команды? Вот уж реально «позор России»
А причем тут болельщики Динамо? В случае ничьи в СПБ чемпионом становился бы Краснодар не Динамо.

Сопереживающие Краснодару, который вел в счете, скорее пишут вратарю Ростова.

"Забивать надо было. Те, кто пишет Песьякову гадости, – просто дураки"
Губерниев пустозвон.
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