Дмитрий Губерниев: «Болельщикам «Динамо» советую начинать болеть за «Локомотив», команда себя покажет в следующем сезоне. Кто пишет Песьякову гадости – просто дураки, забивать надо было»

Дмитрий Губерниев порекомендовал болельщикам «Динамо» болеть за «Локомотив».

Бело-голубые лидировали в чемпионате России перед заключительным туром, но проиграли в гостях « » (0:1) и финишировали на третьем месте.

Чемпионом РПЛ в шестой раз подряд стал « », обыгравший « » со счетом 2:1. «Локомотив» завершил сезон на четвертом месте.

После матча болельщики ростовчан в социальных сетях раскритиковали вратаря за ошибку в эпизоде со вторым голом « ».

– «Краснодар» оказался крепким орешком, который «Динамо» раскусить не смогло. Футбол симпатичный показывали, особенно на финише, но так проиграть в последнем матче надо было умудриться.

Фарт свой использовали в предыдущих матчах, уже везение прекратилось, надо было выигрывать уже не с помощью госпожи удачи. Так что все закономерно. «Зенит» чемпион, а «Краснодар» – увы и ах, особенно увы и ах «Динамо». Я как почетный динамовец переживаю за отсутствие золота.

– Что делать болельщикам «Динамо»?

– Болельщикам « » советую начинать болеть за « », команда в следующем сезоне себя покажет.

– Песьякову пишут неприятные комментарии после того гола…

– Забивать надо было. Те, кто пишет Песьякову гадости, – просто дураки, – сказал комментатор « ».