Дмитрий Губерниев: «Болельщикам «Динамо» советую начинать болеть за «Локомотив», команда себя покажет в следующем сезоне. Кто пишет Песьякову гадости – просто дураки, забивать надо было»
Дмитрий Губерниев порекомендовал болельщикам «Динамо» болеть за «Локомотив».
Бело-голубые лидировали в чемпионате России перед заключительным туром, но проиграли в гостях «Краснодару» (0:1) и финишировали на третьем месте.
Чемпионом РПЛ в шестой раз подряд стал «Зенит», обыгравший «Ростов» со счетом 2:1. «Локомотив» завершил сезон на четвертом месте.
После матча болельщики ростовчан в социальных сетях раскритиковали вратаря Сергея Песьякова за ошибку в эпизоде со вторым голом «Зенита».
– «Краснодар» оказался крепким орешком, который «Динамо» раскусить не смогло. Футбол симпатичный показывали, особенно на финише, но так проиграть в последнем матче надо было умудриться.
Фарт свой использовали в предыдущих матчах, уже везение прекратилось, надо было выигрывать уже не с помощью госпожи удачи. Так что все закономерно. «Зенит» чемпион, а «Краснодар» – увы и ах, особенно увы и ах «Динамо». Я как почетный динамовец переживаю за отсутствие золота.
– Что делать болельщикам «Динамо»?
– Болельщикам «Динамо» советую начинать болеть за «Локомотив», команда в следующем сезоне себя покажет.
– Песьякову пишут неприятные комментарии после того гола…
– Забивать надо было. Те, кто пишет Песьякову гадости, – просто дураки, – сказал комментатор «Матч ТВ».
Пьют с горя наверное
Вот уж реально «позор России»
Звезды 3000
Мало того что громко, ещё и воняет.
Дядя Петя, ты дурак? (с)
Сопереживающие Краснодару, который вел в счете, скорее пишут вратарю Ростова.
"Забивать надо было. Те, кто пишет Песьякову гадости, – просто дураки"
Губерниев пустозвон.