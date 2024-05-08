Карло Анчелотти: «Очень доволен победой в Ла Лиге – у «Реала» было много проблем. У клуба молодой состав и хорошее будущее»
Карло Анчелотти считает, что мадридский «Реал» ждет хорошее будущее.
Сегодня мадридский клуб сыграет с «Баварией» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась со счетом 2:2. Ранее «Реал» стал чемпионом Испании за 4 тура до конца сезона.
«Я очень доволен [победой в Ла Лиге], потому что это было непросто. У нас было много проблем, и мы смогли решить их благодаря фантастической самоотдаче игроков. Мы очень рады этому. Это лучший способ хорошо подготовиться к следующей игре.
Я считаю, что у нас молодой состав, и думаю, что будущее будет очень хорошим для нас. У нас хорошая связь между способностями [игроков], опытом, историей и традициями клуба. Это хорошая связь. Только этим можно объяснить то, что происходит, и то, что, произойдет в будущем, как мы надеемся», – сказал Анчелотти для TNT Sports.