Карло Анчелотти: «Очень доволен победой в Ла Лиге – у «Реала» было много проблем. У клуба молодой состав и хорошее будущее»

Карло Анчелотти считает, что мадридский «Реал» ждет хорошее будущее.

Сегодня мадридский клуб сыграет с «Баварией» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась со счетом 2:2. Ранее « » стал чемпионом за 4 тура до конца сезона.

«Я очень доволен [победой в ], потому что это было непросто. У нас было много проблем, и мы смогли решить их благодаря фантастической самоотдаче игроков. Мы очень рады этому. Это лучший способ хорошо подготовиться к следующей игре.

Я считаю, что у нас молодой состав, и думаю, что будущее будет очень хорошим для нас. У нас хорошая связь между способностями [игроков], опытом, историей и традициями клуба. Это хорошая связь. Только этим можно объяснить то, что происходит, и то, что, произойдет в будущем, как мы надеемся», – сказал для TNT Sports.