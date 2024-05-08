Карло Анчелотти: «Очень доволен победой в Ла Лиге – у «Реала» было много проблем. У клуба молодой состав и хорошее будущее»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Карло Анчелотти считает, что мадридский «Реал» ждет хорошее будущее.

Сегодня мадридский клуб сыграет с «Баварией» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась со счетом 2:2. Ранее «Реал» стал чемпионом Испании за 4 тура до конца сезона. 

«Я очень доволен [победой в Ла Лиге], потому что это было непросто. У нас было много проблем, и мы смогли решить их благодаря фантастической самоотдаче игроков. Мы очень рады этому. Это лучший способ хорошо подготовиться к следующей игре.

Я считаю, что у нас молодой состав, и думаю, что будущее будет очень хорошим для нас. У нас хорошая связь между способностями [игроков], опытом, историей и традициями клуба. Это хорошая связь. Только этим можно объяснить то, что происходит, и то, что, произойдет в будущем, как мы надеемся», – сказал Анчелотти для TNT Sports.

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4 комментария
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Сильный сезон в Ла Лиге. Болельщики фактически от начала и до конца могли быть спокойны за итоговый результат. Качество игры Реала было на голову выше, чем у главного конкурента Жироны.
+3
-2
+1
¡Hala Madrid!
+1
-1
0
Ответ Momos
Сильный сезон в Ла Лиге. Болельщики фактически от начала и до конца могли быть спокойны за итоговый результат. Качество игры Реала было на голову выше, чем у главного конкурента Жироны.
😁👍
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0
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