«Барса» интересуется Гринвудом. В нем видят недорогой вариант для усиления атаки (Diario Sport)
Мэйсон Гринвуд попал в сферу интересов «Барселоны».
По данным Diario Sport, каталонцы уже предприняли некоторые шаги, но не стали брать на себя никаких обязательств, поскольку пока неизвестно, что у клуба будет с финансовым фэйр-плей летом.
Отмечается, что полузащитник «Хетафе», выступающий на правах аренды из «Манчестер Юнайтед», высоко ценится «Барсой» как «недорогой» вариант для усиления атаки в следующем сезоне.
Статистику Гринвуда можно изучить здесь.
Винисиус, Родриго, Рафинья, Феликс, Ямал, Салах, Фоден, Сака, Мартинелли - все полузащитниками числятся на спортсе