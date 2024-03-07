«Барса» интересуется Гринвудом. В нем видят недорогой вариант для усиления атаки (Diario Sport)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Хетафе Ла Лига возможные трансферы Мэйсон Гринвуд Футбол

Мэйсон Гринвуд попал в сферу интересов «Барселоны».

По данным Diario Sport, каталонцы уже предприняли некоторые шаги, но не стали брать на себя никаких обязательств, поскольку пока неизвестно, что у клуба будет с финансовым фэйр-плей летом.

Отмечается, что полузащитник «Хетафе», выступающий на правах аренды из «Манчестер Юнайтед», высоко ценится «Барсой» как «недорогой» вариант для усиления атаки в следующем сезоне.

Статистику Гринвуда можно изучить здесь.

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34 комментария
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Противостояние с Беллингемом выйдет на новый уровень
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-2
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Я сомневаюсь что «не дорогой»
+21
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+20
Для барсы все что больше 5 млн уже дорого. Так что Мейсон не по карману точно
+15
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+12
Ответ NIK__
Я сомневаюсь что «не дорогой»
Год контракта
+7
-3
+4
Ответ Go-go-love
Звучит так как, если бы ты хотел выпить и тебе на коньяк хороший не хватило и ты решил взять водки)
водка так-то тоже разная бывает :)
+3
0
+3
Как же его не хватает нынешнему МЮ
+3
0
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40+10 примерно
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Звучит так как, если бы ты хотел выпить и тебе на коньяк хороший не хватило и ты решил взять водки)
+2
0
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Ответ Frank Eastwood
Противостояние с Беллингемом выйдет на новый уровень
в хорошем смысле да.Игрок явно заслуживает играть в топе с его потенциалом.И клуб и игрок от этого выиграют.
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У Урала появился конкурент
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МЮ хочет за него 30-40 лямов(была новость об этом),либо новая аренда. Таких денег у Барсы нет,а аренда именно Гринвуда,именно у МЮ это фиаско(это мое мнение)
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Насильника Алвеса меняем на насильника Гринвуда))
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Ответ Страна силовиков, оков и кабаков
С каких пор он полузащитник?
сейчас почти всех, кто не центр, полузащитниками пишут
Винисиус, Родриго, Рафинья, Феликс, Ямал, Салах, Фоден, Сака, Мартинелли - все полузащитниками числятся на спортсе
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Ответ zzzeeerrrooo
Год контракта
да и Юнайтед только рад избавиться от этого актива
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Ответ NIK__
Я сомневаюсь что «не дорогой»
а я вот сомневаюсь что полузащитник
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Ответ NIK__
Я сомневаюсь что «не дорогой»
потенциально можно про обмен думать, может, опять де Йонга обхаживать будут
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Ответ Beckit
Ну да, в МЮ так много забивных ребят, чтобы отдать Гринвуда..
он не хочет играть в Англии. у него там плохая карма. у МЮ нет выбора, кроме как продать его.
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Ответ jexOn
Как же его не хватает нынешнему МЮ
Нынешнему МЮ никакой игрок не поможет )
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Ну да, в МЮ так много забивных ребят, чтобы отдать Гринвуда..
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