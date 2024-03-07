«Барса» интересуется Гринвудом. В нем видят недорогой вариант для усиления атаки (Diario Sport)

Мэйсон Гринвуд попал в сферу интересов «Барселоны».

По данным Diario Sport, каталонцы уже предприняли некоторые шаги, но не стали брать на себя никаких обязательств, поскольку пока неизвестно, что у клуба будет с финансовым фэйр-плей летом.

Отмечается, что полузащитник «Хетафе», выступающий на правах аренды из «Манчестер Юнайтед», высоко ценится «Барсой» как «недорогой» вариант для усиления атаки в следующем сезоне.

Статистику Гринвуда можно изучить здесь.