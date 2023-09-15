«Андрей Федун объяснял: становишься участником бразильского сериала, в клубе посмотрят не какой ты крутой доктор, а чей ты, от кого, будешь ли стучать». Экс-врач «Спартака» о трудоустройстве

Теги Спартак премьер-лига Россия Андрей Федун Спорт-Экспресс Футбол

Бывший врач «Спартака» рассказал, как устраивался на работу в клуб.

– Мы встретились с Андреем Федуном – и с первых минут разговор задался. Он по-простому общался. Хи-хи, ха-ха. Я ему свои истории, он мне свои. Быстро пролетели два часа! Мне-то казалось, что будет собеседование. А сидели как на кухне. Не хватало только рюмашек.

– Поразительно.

– Под конец он спросил: «Ты хоть понимаешь, куда идешь?» – «В «Спартак». – «Ты что-нибудь знаешь про это?» – «Нет».

Футбол меня тогда не трогал! Я смотрел баскетбол, единоборствами увлекался...

– Ну и что ответил Федун-младший?

– «Ты становишься участником бразильского телесериала, где одни меряются с другими, у кого круче...»

Еще добавил: «Оперировать ты не будешь».

– Почему?

– Имел в виду, что в «Спартаке» не стоит задача заниматься хирургией. Придется менять специализацию.

– Логично.

– Мое направление в университете – хирургия позвоночника. А спортивная медицина, реабилитация – вообще другое! Как оказалось, другая вселенная! Вот за это я Андрею Федуну и «Спартаку» безумно благодарен. Получил новую специальность, которая мне нравится. А с Андреем до сих пор дружим.

– Мы остановились на том, что идете вы «в бразильский сериал».

– Да. Оперировать не буду, вокруг разные люди...

– Которые не желают вам добра?

– Скорее, которым я не нужен. Андрей объяснял: в клубе к тебе отнесутся не с позиции, какой ты крутой доктор, а с другой: чей ты, Вася? От кого пришел? Будешь стучать, не будешь?

– Намекал на руководство? Или на тренерский штаб?

– Он не уточнял. Как я понял, речь шла о внутренних противоречиях между акционерами, клубом и командой. Миллион подводных течений, – сказал Темир Ондар.

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3 комментария

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VecchiaSignora
Хирурга взяли на реабилитолога, где он с благодарностью получил новую профессию. Российский футбол.
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Илья Долганов
Предисловие окончено. 1 глава романа "незабудки былого величия" будет опубликована в скором времени
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Dooomer
Т.е. в Спартак по чайному собеседованию взяли хирурга вместо реабилитолога? И переучивали? А на ком он тренировался? На игроках? Они там совсем что ли?
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