Рубен Диаш: «Ман Сити» взял требл, но многое еще впереди. Хочу быть уверен, что меня запомнят надолго, если не навсегда»
Рубен Диаш убежден, что «Манчестер Сити» нельзя останавливаться на достигнутом.
«Если ты думаешь о том, что уже добился всего, чего нужно, то ты ограниченный или не очень амбициозный человек.
Конечно, можно думать, что работа завершена: «О, я выиграл Лигу чемпионов, теперь можно вешать бутсы на гвоздь». Но мне еще многое предстоит сделать, несмотря на то, что моя карьера пока и так великолепна.
Да, прошлый сезон был прекрасен, но это лишь часть дела. Да, мы взяли требл, это чудесно, но многое еще впереди.
Это укоренилось в нас. Я добился успеха раз и всегда могу сделать это дважды, трижды, четырежды.
Я хочу быть уверенным в том, что мои показатели будут достаточно хороши для того, чтобы меня запомнили надолго, если не навсегда», – сказал защитник «Сити».
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