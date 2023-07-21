Рубен Диаш: «Ман Сити» взял требл, но многое еще впереди. Хочу быть уверен, что меня запомнят надолго, если не навсегда»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Рубен Диаш Футбол

Рубен Диаш убежден, что «Манчестер Сити» нельзя останавливаться на достигнутом.

«Если ты думаешь о том, что уже добился всего, чего нужно, то ты ограниченный или не очень амбициозный человек.

Конечно, можно думать, что работа завершена: «О, я выиграл Лигу чемпионов, теперь можно вешать бутсы на гвоздь». Но мне еще многое предстоит сделать, несмотря на то, что моя карьера пока и так великолепна.

Да, прошлый сезон был прекрасен, но это лишь часть дела. Да, мы взяли требл, это чудесно, но многое еще впереди.

Это укоренилось в нас. Я добился успеха раз и всегда могу сделать это дважды, трижды, четырежды.

Я хочу быть уверенным в том, что мои показатели будут достаточно хороши для того, чтобы меня запомнили надолго, если не навсегда», – сказал защитник «Сити».

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3 комментария

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Outis
Ну родные и близкие запомнят на пару поколений вперед. Как и у всех. В остальном — это просто игра с мячом. Слишком много внимания.
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