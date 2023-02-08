«Челси» сохранит желание покупать. За 8 лет будет 3-4 тренера, и какие-то игроки им станут не нужны». Каррагер о «синих»

Экс-защитник «Ливерпуля» уверен, что «Челси» не прекратит покупать игроков.

«Они заключили с новыми игроками контракты на 8 лет. В «Челси» эти футболисты поработают, наверное, с тремя-четырьмя тренерами за это время. Одним тренерам какие-то игроки не будут нравиться, другие захотят играть по иной системе.

В ближайшие годы «Челси» сохранит желание покупать новых игроков», – заявил Каррагер.

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