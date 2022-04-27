Томас Тухель: «Состояние «МЮ» меня не волнует. Во-первых, это не мое дело. Во-вторых, они обязательно вернутся, ведь это клуб огромного масштаба»

высказался о кризисе .

– Раньше в матче между «Манчестер Юнайтед» и решалась судьба титула. Сожалеете ли вы, что сейчас это не так, учитывая масштаб клубов?

– Мы бы хотели бороться за титул, как и «Манчестер Юнайтед», думаю. Но, к сожалению, есть две других команды в красном и синем, которым есть что сказать. За последние годы они решительно высказали свою точку зрения. Мы должны это принять и попытаться сократить отставание, как и «Ман Юнайтед». Они сыграли огромную роль в прошлом сезоне, когда стали вторыми в .

Для меня «МЮ» – один из крупнейших клубов, он очень знаменит и очень успешен. Я очень рад, что сыграю там [на «Олд Траффорд»], имея сильный состав, это меня воодушевляет. Мы приедем за победой, это отличное ощущение.

Меня не волнует состояние «Ман Юнайтед». Во-первых, это не мое дело, а, во-вторых, они обязательно вернутся, потому что это клуб огромного масштаба, а в их составе масса талантливых игроков. Меня это не касается, потому что в «Челси» и так хватает работы, – сказал тренер лондонцев.