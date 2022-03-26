Кабелла об уходе из «Краснодара»: «Быстро поняли, что будет только хуже. Я опустошен, мне там нравилось»

высказался об уходе из «Краснодара».

– Что вы чувствовали, когда начались эти события на Украине?

– Сначала мы не очень понимали, что произойдет. Я был убежден, что через пару недель все успокоится, и я смогу вернуться и продолжить играть. Но мы быстро поняли, что все будет только хуже. Тогда моя семья сказала: «Реми, ты не вернешься в Россию, все кончено! Ты останешься с нами». А я хотел играть в футбол.

– На уходе из «Краснодара» настаивали не вы?

– Нет, вовсе нет! Клуб прислал мне документ, так же поступили и с Виктором Классоном, контракт которого тоже подходил к концу. Я подписал его чуть больше чем через неделю. Я хотел, чтобы у меня было время на размышления, мне хотелось обсудить это с друзьями, ведь это означало, что я останусь без зарплаты. Но безопасность была приоритетом.

– Вы хотели по-нормальному попрощаться?

– Конечно, мне там очень нравилось. Я отлично ладил со всеми, начиная от президента и заканчивая поварами. В идеале я бы хотел уйти, выиграв трофей или квалифицировавшись в еврокубки. Но обстоятельства сделали это невозможным.

Я опустошен. Конечно, мы переписывались, но я бы хотел попрощаться лично, пожать руки. Надеюсь, однажды мы снова увидимся, – сказал экс-полузащитник «Краснодара» в интервью Sofoot.