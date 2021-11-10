Джикия после 0:1 с Хорватией: «Сейчас погорюем, в марте будут определяющие игры»

Теги Сборная России по футболу Сборная Хорватии по футболу Георгий Джикия квалификация ЧМ-2022 Спорт-Экспресс Футбол

Капитан сборной России Георгий Джикия высказался после матча отбора ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).

— Вы совсем убитый, но впереди еще два [стыковых] матча, ничего не потеряно.

— Понятное дело, что сегодняшним результатом все расстроены. Сейчас погорюем, и в марте будут определяющие игры. Несмотря на то, что мы сегодня проиграли, у нас будет шанс на путевку в Катар.

— Стыки для нас исторически тяжелые…

— Прекрасно понимаю. Я знаю несколько ситуаций, которые всегда были со стыками и последними матчами. Этот факт нужно принять и готовиться к марту, — сказал Джикия.

Россия – в стыках. Это два матча плей-офф, потенциальные соперники – Польша, Швейцария, Швеция и Португалия

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