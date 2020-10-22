Самюэль Это′О: «Мне понадобилась минута, чтобы убедить Керимова купить Кокорина в «Анжи»

Экс-форвард «Барселоны» и Самюэль Это’О подтвердил, что убедил бывшего владельца российского клуба Сулеймана Керимова подписать нападающего .

«Это правда, что я повлиял на трансфер Кокорина. Мне понадобилась всего одна минута, чтобы убедить его купить.

Когда разговор идет о большом молодом таланте, который может усилить команду, много времени не требуется. Это было легко. Когда я увидел Сашу, был удивлен его действиями. Сказал Керимову: «Этот парень должен быть у нас». Но это было так давно – столько времени прошло, что многое изменилось.

Со всеми проблемами, что у него были, сейчас он, может, все еще обладает прежними качествами, но он уже не том же уровне, что раньше. С ним что-то произошло, и он единственный, кто может все изменить», – сказал Это’О.