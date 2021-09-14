Колосков о «Зените» в ЛЧ: «Есть возможность бороться за 2-е место в группе. Он в состоянии обыграть любого»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил перспективы «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов после поражения от «Челси» (0:1) в матче 1-го тура.

«Я бы отнес эту игру «Зенита» в актив команде — во всяком случае они показали, что с любыми грандами можно играть на равных и даже обыгрывать их при определенной доле везения.

То, что «Зенит» так сыграл, меня ничуть не удивило: я ожидал агрессии от них и изначально говорил, что мастерство игроков «Зенита» на достаточно высоком уровне для равной борьбы с любым соперником.

Что касается дальнейших перспектив в чемпионов, то по игре [во вторник] можно рассчитывать и на второе место в группе. Понятно, что соперники тоже еще не в лучшей форме, но шансы есть у всех команд.

По составу и самим футболистам у «Зенита» есть возможность бороться за 2-е место, а за 3-е — стопроцентно. Обыгрывать можно всех, все зависит от того, как ты подготовишься. «Зенит» в состоянии обыграть любую команду, а дальше уже все зависит от нюансов и обстоятельств», — сказал Колосков.

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