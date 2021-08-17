«Башнефть» может стать спонсором «Уфы»

У «Уфы» может появиться новый спонсор.
С большой долей вероятности им станет российская нефтяная компания «Башнефть», сообщает «Спорт-Экспресс». Вопрос выбора спонсора будет решен до конца недели.
После 4 туров РПЛ уфимский клуб идет на 11-м месте с 4 очками.
«Башнефть» с 2016 года входит в ПАО НК «Роснефть». 2020 год компания завершила с чистым убытком 12,5 млрд рублей (в 2019-м чистая прибыль «Башнефти» составила 76,8 млрд рублей).
Глава Башкирии: «Не собираюсь финансировать «Уфу» из бюджета. Есть большие претензии к происходящему в клубе»