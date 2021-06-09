«Сельта» хочет арендовать Понсе у «Спартака» до конца сезона (La Voz de Galicia)

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Форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе может вернуться в Ла Лигу, где ранее выступал за «Гранаду».

«Сельта» ведет переговоры с красно-белыми об аренде 24-летнего аргентинца до конца сезона, сообщает La Voz de Galicia.

В случае перехода в клуб из Виго Понсе не будет считаться легионером, поскольку у него есть испанский паспорт.

По данным источника, «Сельта» настроена оптимистично насчет сделки и видит в Понсе замену Факундо Феррейре, который покинул клуб по окончании прошлого сезона.

Контракт Понсе со «Спартаком» рассчитан до 2024 года. Статистика нападающего — здесь.

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