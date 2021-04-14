Гендиректор «Ахмата»: «Откажемся оплачивать ВАР, если ошибки продолжатся. Мы не выступаем за пожизненное отстранение судей»

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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался по поводу отстранения арбитра Станислава Васильева, который допустил ошибку в матче 28-го тура РПЛ с «Ротором» (0:1).

«Ахмат» не выступает за пожизненное отстранение судей. Да, мы попросили оценить работу Васильева, но только такими методами можно принудить судить адекватно.

Мы принимаем решение ЭСК, но хотели бы также получить оценку работы судей на ВАР. Они Васильева даже к монитору не позвали! Это нонсенс! Васильев не увидел или не хотел увидеть нарушения, но ведь арбитры на ВАР должны исправлять ошибки главного.

Если мы будем молчать, то ошибки так и будут продолжаться. Если они будут продолжаться – откажемся оплачивать ВАР. Поймите, мы не жаждем крови. Мы хотим, чтобы судили адекватно и непредвзято», – сказал Айдамиров.

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