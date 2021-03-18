Макаров о 0:3 с Данией: «Не ожидали такого накала. Приносим извинения всей стране, родным»

Полузащитник сборной России U21 Денис Макаров подвел итоги матча против Дании (0:3) на молодежном чемпионате Европы.
– Два быстрых гола с Францией, два сейчас. Что не получалось в начале матчей?
– Не знаю, что не получалось. Я думаю, мы были к этому не готовы. Приносим извинения всей стране, родным. Не ожидали такого накала со стороны соперника, значит, физически были не готовы к этому турниру.
– Насколько это отображает реальное соотношение сил? Или это просто было стечение обстоятельств в конкретном матче?
– Не знаю, как это отображает. Счет на табло. Мне нечего сказать.
– Общее ощущение от турнира – оно какое?
– Хороший турнир, силовой. Мы благодарны, что здесь играли и участвовали в этом турнире. Хотим пожелать, чтобы в дальнейшем хорошие были игры. Еще раз спасибо за этот турнир, – сказал Макаров в эфире «Матч ТВ».
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