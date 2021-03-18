Макаров о 0:3 с Данией: «Не ожидали такого накала. Приносим извинения всей стране, родным»

Полузащитник сборной России U21 подвел итоги матча против Дании (0:3) на молодежном чемпионате Европы.

– Два быстрых гола с Францией, два сейчас. Что не получалось в начале матчей?

– Не знаю, что не получалось. Я думаю, мы были к этому не готовы. Приносим извинения всей стране, родным. Не ожидали такого накала со стороны соперника, значит, физически были не готовы к этому турниру.

– Насколько это отображает реальное соотношение сил? Или это просто было стечение обстоятельств в конкретном матче?

– Не знаю, как это отображает. Счет на табло. Мне нечего сказать.

– Общее ощущение от турнира – оно какое?

– Хороший турнир, силовой. Мы благодарны, что здесь играли и участвовали в этом турнире. Хотим пожелать, чтобы в дальнейшем хорошие были игры. Еще раз спасибо за этот турнир, – сказал Макаров в эфире .

Галактионов об игре сборной Дании: «Это направление, к которому мы стремимся. Нужно играть более динамично»