Черданцев об интервью Черчесова: «Нельзя к тренеру сборной относиться как к нашкодившему пацану. Он орденоносец»

Комментатор Георгий Черданцев ответил на вопросы о резонансном интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

– Ноябрьский эфир Черчесова. Все случилось, как задумали?

– Да. Тонко спланированная режиссура. Не импровизация!

– Есть место и провокациям?

– Ну да, это была провокация. Не все роли расписали по хронометражу и деталям. Но резонанса добились. Эффект что надо – Чалов забил три гола на финише сезона, поняв, что пора заканчивать пить чай.

Скажу откровенно: мы с Саламовичем много общаемся за кулисами. Знаю, что все это он два года в себе держал!

– Два?

– Да! Просто чесался язык – дать им как следует затрещину!

Вы же видите, что происходит: Леша Миранчук полгода не попадает в стартовый состав «Аталанты». Далеко не самой сильной команды Италии! Так что это была наша общая задача – чуть всколыхнуть футбольное сообщество.

– Казанского-то предупредили?

– Он с самого начала был в роли «плохого Санты».

– Вам не казалось, что вот-вот дойдет до кулаков – у плохого Санты и Саламовича?

– Да нет... Это игра! Все отработали на пять с плюсом.

– Вот интересно: если бы Игорь Денисов в динамовские времена откликнулся на предложение Черчесова пойти «поговорить в душе»? Или Казанский ему ответил бы?

– Вы Саламовича знаете?

– Немного.

– Рядом стояли?

– Неоднократно. Он крупный, конечно.

– Да очень здоровый. Я бы не рискнул с ним толкаться. Чревато!

– Ваша реакция – когда главный тренер сборной сообщает, что может и в табло дать Казанскому?

– Он же не Казанскому говорил! Вы не так поняли. Да и сказано это было на рекламе, а не в эфире. Черчесов хотел показать одну простую вещь.

– Это какую же?

– «Ребята, вы желаете задавать острые вопросы? А теперь поставьте себя на мое место! Вам приятно, когда говорят вот так? Я же не мальчик, в конце концов...»

Он прав – нельзя к тренеру сборной относиться как к нашкодившему пацану. Сужу по комментариям – это не все понимают. Черчесов – фигура другого полета, орденоносец! – заявил Черданцев.

Черчесов был награжден орденом Александра Невского в 2018 году «за большой вклад в развитие отечественного футбола и высокие спортивные достижения» после выступления сборной на чемпионате мира 2018 года, где она дошла до 1/4 финала.

«Они дома чай пьют, а я из-за этого золотого актива перед вами». Черчесов наехал на Миранчуков с Чаловым и объяснил пользу «бездарного» Заболотного

Черчесов не любит прямые сложные вопросы. Реакция бывает неадекватной – вот и Казанскому вне эфира он грубил