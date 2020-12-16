Кевин-Принс Боатенг: «Белые игроки никогда не помогали мне в борьбе с расизмом. Некоторые боятся»

Полузащитник «Монцы» высказался о проблеме расизма.

– «Милан» в 2013 году покинул поле из-за расизма в вашу сторону. Недавно был приостановлен матч между «ПСЖ» и «Истанбулом». Почему не меняется ситуация?

– Может быть, стало еще хуже. Давайте посмотрим, что происходит в мире, например, на убийство . Убивают людей перед камерами даже по банальным причинам. Конечно, появилось движение Black Lives Matter, но сделано слишком мало для борьбы с этим явлением.

– Нужно ли больше участия со стороны футболистов?

– Ни один белый никогда не говорил мне, что хочет поддержать меня в этой битве. Одни молчат из-за страха, другие – потому что считают, что выгоднее не говорить о том, что их не касается. Слово за белыми: если бы они начали говорить об этом, нас бы больше слушали, – сказал футболист.

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