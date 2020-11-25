ЦСКА проиграл «Рубину» (0:1) и уступил лидерство в РПЛ «Зениту»

на выезде проиграл в матче 16-го тура (0:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Армейцы по итогам 16-го тура опустились на второе место в таблице, которую возглавил «Зенит».

У команд по 32 очка, но петербургский клуб идет первым по дополнительным показателям благодаря преимуществу по результатам личных встреч.