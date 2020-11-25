ЦСКА проиграл «Рубину» (0:1) и уступил лидерство в РПЛ «Зениту»

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ЦСКА на выезде проиграл «Рубину» в матче 16-го тура РПЛ (0:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Армейцы по итогам 16-го тура опустились на второе место в таблице, которую возглавил «Зенит».

У команд по 32 очка, но петербургский клуб идет первым по дополнительным показателям благодаря преимуществу по результатам личных встреч.

Рубин – ЦСКА 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
29 ноября, 16.30, «Ак Барс Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 58 Деспотович.
РубинМедведев, Самошников, Старфельт, Бегич, Зотов, Абильгор, Бакаев (Зуев, 56), Шатов, Евтич (Хван Ин Бом, 56), Макаров, Игнатьев (Деспотович, 56; Климов, 81).
ЦСКААкинфеев, Дивеев, Магнуссон, Щенников (Тикнизян, 84), Зайнутдинов, Обляков (Шкурин, 84), Ахметов (Сигурдссон, 58), Влашич, Марадишвили, Эджуке (Гайч, 69), Чалов (Бистрович, 69).
Предупреждения:
Макаров (13), Евтич (48), Зотов (50), Деспотович (59), Самошников (62), Дивеев (80), Марадишвили (85), Шатов (90), Климов (90), Бегич (90).

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