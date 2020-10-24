Дини о Роналду в АПЛ: «Все будут ждать 30+ голов за сезон, как в «МЮ». Сможет ли он выйти на этот уровень еще раз?»

Форвард поделился мыслями о возможном возвращении нападающего в АПЛ.

«Кто бы ни подписал его, этот клуб все равно получит невероятно талантливого игрока. Это не будет тот же Роналду, что и в «Манчестер Юнайтед». Всегда будут проводить сравнения. Взгляните на Гарета Бэйла, например. Он вернулся в «Тоттенхэм», а его сравнивают с тем игроком, который ушел [в 2013 году].

Роналду по-прежнему будет приносить своему клубу голы, но он должен забить за сезон более 30 голов, как он сделал это ранее в «МЮ». Именно этого все будут ждать. Сможет ли он выйти на этот уровень еще раз?

Роналду стареет, но не похоже, что он сбавляет обороты», – сказал Дини.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в возвращении Роналду.