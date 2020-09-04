Аналитик «Сочи» Шевелев: «Локомотив» – самый готовый к ЛЧ российский клуб»

Аналитик «Сочи» в подкасте Sports.ru «Дешифратор» оценил перспективы в Лиге чемпионов.

«Задача «Локомотива» в Лиге чемпионов – Рыбчинский, Миранчук, Куликов, Магкеев, Лисакович, может, Тугарев. Эта Лига чемпионов – для них.

Она даст им гигантский толчок вперед. Это шанс выполнить хотя бы половину из озвученных задач «Локомотивом». Сейчас есть шанс развиваться на фоне «Баварии», «Атлетико» и «Зальцбурга». Кто знает, если получится чудом зацепить ничью, можно на кураже попереть и дальше.

«Локомотив» – самый готовый российский клуб к Лиге чемпионов. В большинстве матчей там им придется играть в оборонительный футбол, не особо претендуя на зрелищность. Против «Тамбова», «Химок» они и играли в такой футбол, хоть против «Химок» и нанесли почти 20 ударов. Та игра выглядела так, как будто группа Лиги чемпионов уже началась – что-то нервное на поле.

Так что ментально «Локомотив» готов лучше всех, он уже знает, что его ждет», – сказал Шевелев.

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