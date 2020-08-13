Черчесов о словах Соболева про Дзюбу: «Мне бы тоже не понравилось, наверное. Каждый должен заниматься своим делом, осуждать себя»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о взаимоотношениях форвардов и в расположении национальной команды.

– Общались с Дзюба с Соболевым на сборе?

– Конечно. Они были в одном квадрате и на одной тактической точке. Если бы до сбора они не решили бы свой вопрос, вы бы одно и то же спрашивали, а так все идет своим чередом.

Никаких личных капризов у меня нет. Есть команда и эта пара дней, когда мы должны готовиться к игре и давать результат, а не думать о чем-то другом.

– Их фотография с бутсами в руках перед тренировкой – чья инициатива?

– Точно не моя.

– Почему историю их взаимоотношений решили рассказать на публике?

– Если что-то происходит на публике, то это не решается в комнате, где тихо. Если все произошло именно так, то и решаться должно публично, чтобы не было потом домыслов.

Это специфика командных видов спорта: сегодня встретились, а завтра вам уже играть и давать результат. Не хочется решать на месте вопросы, которые мне тут вообще не нужны. Все сложилось так, как мы планировали, и в итоге, надеюсь, мы все счастливы.

– Как узнали о всей подноготной?

– Могу рассказать. Смотрел полуфинал Кубка страны – , видел тот самый эпизод, сразу понял, что там что-то не то.

Попросил Игоря Владимирова (пресс-атташе сборной России – прим. Sports.ru) поискать информацию, чтобы понять, в чем дело. Он показал мне интервью Соболева (Александру не понравилось, что Дзюба не поддержал Александра Кокорина в истории с дракой – прим. Sports.ru), и я подумал, что это могло стать катализатором их недопонимания. Мне бы, наверное, такое тоже не понравилось. Каждый должен заниматься своим делом, осуждать себя, у каждого своя жизнь.

– Удивила реакция некоторых болельщиков, которые упрекнули, что вы заведомо встали на сторону Дзюбы?

– Вы сами написали, что я всегда встаю на сторону команды, а не на сторону игрока Х или игрока Y. Это не зависит от имени футболиста или ситуации.

– То есть существует иерархия в команде, которая должна соблюдаться.

– Соболев спокойно может зайти ко мне в кабинет и задать какие-то вопросы. Но нельзя же в интервью говорить, что я сейчас Черчесову позвоню и расскажу, как нужно играть. Есть вещи, которые правильно и грамотно надо делать, – сказал Черчесов.

Соболев потушил конфликт с Дзюбой, хотя созвонился с ним не сразу. А еще испугался ехать в Серию А и сказал, как Кокорина изменила тюрьма

Соболева не взяли в сборную из-за плохих отношений с Дзюбой. Полная хроника конфликта