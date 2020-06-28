Хави: «Месси – зверь физически, он будет играть сколько захочет и выступит на ЧМ-2022»

Бывший полузащитник «Барселоны» выразил уверенность, что форвард «блауграны» и сборной Аргентины Лионель Месси сможет сыграть на в Катаре.

– Как вам кажется, Месси сможет сыграть ЧМ-2022 в Катаре, когда ему будет 35 лет?

– Мне видится, что Лео будет играть столько, сколько захочет. В плане физики он быстр, силен, в плане конкуренции он монстр, а физически – зверь.

Не сомневаюсь, что он сыграет в Катаре, – заявил Хави.

В завершившемся сезоне 33-летний Месси стал лучшим бомбардиром и ассистентом , забив 25 голов и отдав 21 результативную передачу.