Хави: «Месси – зверь физически, он будет играть сколько захочет и выступит на ЧМ-2022»

Теги Барселона Хави Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Аль-Садд ЧМ-2022 Футбол

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави выразил уверенность, что форвард «блауграны» и сборной Аргентины Лионель Месси сможет сыграть на ЧМ-2022 в Катаре.

– Как вам кажется, Месси сможет сыграть ЧМ-2022 в Катаре, когда ему будет 35 лет?

– Мне видится, что Лео будет играть столько, сколько захочет. В плане физики он быстр, силен, в плане конкуренции он монстр, а физически – зверь.

Не сомневаюсь, что он сыграет в Катаре, – заявил Хави.

В завершившемся сезоне 33-летний Месси стал лучшим бомбардиром и ассистентом Ла Лиги, забив 25 голов и отдав 21 результативную передачу.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья