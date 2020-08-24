Медведев о 1-м месте «Зенита»: «Итоги надо подводить после 30 туров. Впереди сложный период, ЛЧ»

Генеральный директор «Зенита» подвел итоги матча 7-го тура РПЛ с «Арсеналом» (3:1).

– Самый главный итог игры – три очка и возвращение на первое место. Надеюсь, «Зенит» его никому не отдаст.

Какие-то элементы игры можно и нужно критиковать, тренерский штаб это знает и до игроков доносит. Но игра была разнообразной, было много комбинаций, могли забить и четвертый гол – Сутормин мощно пробивал в штангу.

Приятно, что шансы имели и те, кто вышел на замену: забил Ерохин, моменты были у Сутормина.

– Прокомментируйте гол Дзюбы.

– Артем получил блестящий пас от , у Артема даже было время посмотреть, куда бить, – он это и сделал.

– Злило ли то, что перед этим туром первое промежуточное место было не у «Зенита», а у ?

– Это дополнительный фактор настроя на игру, но итоги чемпионата подводить надо после 30 туров, а не шести или семи. Впереди у нас сложный период, там будет Лига чемпионов.

И, конечно, впереди матч со «Спартаком» в Москве – с точки зрения интриги в чемпионате от этой игры будет зависеть очень многое, – сказал Медведев.

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