Гендиректор «Уфы»: «Смешно, когда уфимец идет и показывает, что болеет за какой-то, на хрен, «Спартак»

Генеральный директор «Уфы» поделился мнением о местных болельщиках, которые на домашних матчах команды поддерживают соперника.

«Я вижу болельщиков, которые идут на топовый матч. Это уфимец, ему много лет, он ведет своих детей, свою жену. Они идут в шарфах «Спартака», .

И он такой гордый, такой мощный, и своим детям показывает, что я, живя в Уфе, болею за какой-то, на хрен, , ну смешно.

Да ему вообще не стыдно? Я хочу подойти к этому человеку и сказать: «Ты чего? Ты ненормальный? Ты чему детей-то своих учишь? Ты их учишь не любить свой город, свою школу, свои ясли. Ты этому учишь их?» А потом я смотрю и понимаю, что он другой человек.

Мы сегодня воспитываем своих детей, у нас 1500 детей, и это наши будущие болельщики», — сказал Газизов.