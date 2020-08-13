Агент Кутепова о «Спартаке»: «Опровергаю новость про ФФП. Не думаю, что у клуба проблемы»

Дамиано Драго, агент защитника , прокомментировал свои высказывания касательно проблем красно-белых с финансовым фэйр-плей.

«Сегодня утром узнал о своих заявлениях относительно ситуации Кутепова. Я опровергаю эту новость. Я не казначей «Спартака», не думаю, что у них есть финансовые проблемы.

Я подтверждаю, что есть интерес к игроку из Турции, но я предпочитаю вести переговоры с клубами, а не со СМИ», – написал Драго в твиттере.

Ранее агент заявил, что «Спартак» может продать Кутепова за 2-2,5 млн евро из-за проблем с финансовым фэйр-плей.