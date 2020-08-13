«Ювентус» и Жиру согласовали контракт на 2 года с зарплатой 4,5 млн евро. «Челси» просит 5 млн

Форвард «Челси» Оливье Жиру может перейти в «Ювентус».
Туринцы достигли с нападающим принципиальной договоренности по условиям личного контракта. Срок действия соглашения составит два года, зарплата – 4,5 миллиона евро.
«Челси» рассчитывает получить за 33-летнего француза 5 миллионов евро.
«Ювентус», возможно, не станет спешить с завершением переговоров на случай, если до последних дней трансферного окна появится более привлекательный вариант.
Жиру о переходе Вернера: «Конкуренция подтолкнет «Челси» к вершине. Тимо – иного профиля, чем я»