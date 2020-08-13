Мората сообщил «Атлетико», что хочет уйти. У него есть предложение от «Юве» (Deportes Cuatro)

Нападающий хочет покинуть клуб.

По информации Deportes Cuatro, игрок хочет перейти в ту команду, где будет чаще выходить на поле, поскольку он уверен, что заслуживает большего количества игрового времени. При этом у Мораты есть предложение от .

Футболист сообщил руководству «Атлетико», что хочет уйти в это трансферное окно. Срок его действующего контракта с клубом истекает летом 2023 года.

Ранее появилась информация о том, что «Ювентус» готов предложить за Морату Федерико Бернардески, Дугласа Косту или Аарона Рэмзи.

Мората провел первый полный сезон в «Атлетико» после перехода из «Челси», вышел на поле в 44 матчах во всех турнирах и забил 16 голов. Игрок потерял место в составе сборной Испании.