ЦСКА заплатил почти 4 млн евро агентам в летнее трансферное окно («РБ-Спорт»)

заплатил агентам около 4 миллионов евро (около 360 млн рублей) в ходе текущего трансферного окна, сообщает «РБ-Спорт».

Летом армейцы приобрели полузащитника (около 12 млн евро), форварда (8,5 млн), защитника (около 9,5 млн) и хавбека (2 млн).

Отмечается, что в одном случае сумма за услуги посредников составила 1,42 млн евро, во втором – в 1,25 млн, в третьем – 1,045 млн.

Подчеркивается, что генеральный директор московского клуба отказался комментировать, за каких конкретно футболистов были выплачены соответствующие агентские.