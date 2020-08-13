Станислав Черчесов: «Невозможно требовать от игрока быть Головиным, если он Антон Миранчук»

Теги Локомотив Артем Дзюба Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Роман Зобнин Антон Миранчук Александр Головин Лига наций УЕФА Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о нынешнем составе национальной команды.

– Согласны с тем, что сборная России как единое целое выше, чем сумма умений ее футболистов?

– Это вы можете сравнивать и считать. А мы готовим наших футболистов.

Два раза по три гола? Есть набор игроков на сегодня. Надо оценить их состояние и соперника и сделать максимум, чтобы они себя комфортно чувствовали и дополняли.

Может получиться или нет. Но невозможно требовать от футболиста Х быть Головиным, если он Миранчук.

Антон сыграл на своих сильных сторонах. Идеальный момент – первый гол в ворота Венгрии. Это не отрепетировано на поле – времени нет почти так скрупулезно тренироваться.

А на теории мы показали, кто куда должен бежать. Могли забить, могли – нет. Но из обороны вышли так, как планировали. Когда Дзюба отдал на Зобнина, это правильно. Если бы мы на поле чаще встречались, то повторяли бы, – сообщил Черчесов.

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