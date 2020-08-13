Черчесов о том, почему не заменил Дзюбу в игре с Венгрией: «Кричал ему с бровки: «Терпи, надо»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему на стал менять форварда в матче с Венгрией (3:2).

– После матча с Венгрией Дзюба лежал фактически бездыханный...

– Вопрос мне уже понятен... Есть то, что мы знаем заранее. Но игра идет, 3:0 ведем – одни мысли в голове.

Потом упустили инициативу. И как капитана команды – пусть уставшего – в такой момент выдергивать? Игрокам нужна опора, помощь. Я посчитал, что это было бы неправильно.

Оставалось бы 3:0, тогда да. Футболист, который выйдет, появится с другим настроем. А так – ничего не даст. Планы были одни, а ситуация подсказала другое. Я кричал Артему с бровки: «Терпи, надо». Теперь можно спокойно все оценивать.

– Дзюба быстро в себя пришел?

– Разгоряченный зашел в раздевалку, мы пару слов команде сказали, поздравили, пожурили за тот отрезок и отправили домой.

Это был скорее психологический момент. Лишать команду капитана в такой момент, когда чувствуется, что инициатива уходит, неправильно. Потом все восстановилось. Если пространство в какой-то степени отдали, то инициативу вернули.

– Дзюба сейчас незаменимая фигура в группе атаки?

– Цифры я не знаю – только то, что 4 гола до Кержакова остается. Он нужен команде, в каждом матче решает. Будет следующий сбор – поставим другие цели.

– Для вас важно, чтобы Артем превзошел Кержакова?

– Естественно, следим за этим. Я в свое время знал, что Березуцкий может сыграть 100-й матч. Смолов свои 100-й и 101-й голы забил в сборной.

Главный тренер должен об этом помнить и учитывать, давать такие возможности – не в ущерб результату. Командное дело превыше всего – моих и любого футболиста интересов, – сказал Черчесов.

Черчесов про Соболева и Дзюбу: «Они все решили. Не надо это больше поднимать»