Геннадий Орлов: «Кому Кокорин нужен в «Роме»? Кто его там знает? Саше больше нельзя рисковать»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал возможный уход форварда в «Рому».

«Это какая-то совсем непонятная история. Во время паузы, трансферного окна коллегам, журналистам, видимо, нужно что-то придумывать. Не знаю, откуда это появляется, куда, зачем...

Но сейчас для Кокорина очень важно проявить себя в «Спартаке». На носу – дерби. Вот он, шанс зарекомендовать себя в новой команде. Даже если он, предположим, действительно уедет в «Рому», кто ему там гарантирует место в составе? И как он тогда вернется в сборную? А вдруг опять травма?

Нет, Саше больше нельзя рисковать. Пора начинать стабильно играть. В «Спартаке» его ждут, это надо ценить. А кому он нужен в «Роме»? Ну кто его там знает?

Все эти новости про интерес из Италии... Мы же не можем слухи комментировать. Конкретики никакой, я так понимаю, нет. Если Кокорин хочет действительно восстановиться и вернуться на былой уровень, то «Спартак» – это его шанс.

Не уверен, сыграет ли он против ЦСКА с первых минут. Александр уже в общей группе. Но, мне кажется, Тедеско его не сразу выпустит. Посмотрим. Правда, не знаю, здоров ли Бакаев.

Вообще, чемпионат у нас интересный, есть интрига. «Сочи» уже заявил о себе, «Ахмат» может дать бой. Это хорошо – подстегивает московские клубы», – сказал Орлов.

Кокорин об интересе «Ромы»: «Даже не хочу комментировать»