«Бавария» решила не выкупать Перишича у «Интера»

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Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик сообщил, что клуб не будет выкупать полузащитника Ивана Перишича у «Интера».

Ранее мюнхенцы не стали выкупать хавбека Филиппе Коутиньо у «Барселоны» и защитника Альваро Одриосолу у «Реала» после истечения сроков арендных соглашений.

«Было решено, что мы не станем рассчитывать на этих трех игроков. Мы обсуждаем, будет ли усиление на этих позициях», – сказал Флик.

Сообщалось, что «Бавария» предложила за Перишича 12 миллионов евро, а «Интер» хочет 15 млн.

Гол Перишича ярче других доказывает, что «Барса» уже не та. Все застыли на месте, и Семеду пихнул мяч Роберто (а его сразу съели)

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