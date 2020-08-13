«Бавария» решила не выкупать Перишича у «Интера»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик сообщил, что клуб не будет выкупать полузащитника у .

Ранее мюнхенцы не стали выкупать хавбека у «Барселоны» и защитника у «Реала» после истечения сроков арендных соглашений.

«Было решено, что мы не станем рассчитывать на этих трех игроков. Мы обсуждаем, будет ли усиление на этих позициях», – сказал Флик.

Сообщалось, что предложила за Перишича 12 миллионов евро, а «Интер» хочет 15 млн.

Гол Перишича ярче других доказывает, что «Барса» уже не та. Все застыли на месте, и Семеду пихнул мяч Роберто (а его сразу съели)