Станислав Черчесов: «Поздравил команду с хорошим сбором – Россия взяла шесть очков»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу в матче с Венгрией (3:2) в .

«Хотели выиграть, готовились к игре. При счете 3:0 для нас ничего не изменилось. Просто на таком уровне нельзя расслабляться. А мы расслабились, за что и поплатились.

Потом сделали замены, не отдавали больше инициативу, выиграли. Мы спокойно посмотрим и разберем ошибки. Поздравил команду с победой, хорошим сбором – мы взяли шесть очков, двигаемся дальше», – сказал Черчесов.

В следующей игре в рамках Лиги наций Россия встретится с Турцией. Это произойдет 11 октября.

Черчесов про 3:2 с Венгрией: «Нельзя отдавать сопернику инициативу. Россия поплатилась двумя голами»