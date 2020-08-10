Черчесов про 3:2 с Венгрией: «Нельзя отдавать сопернику инициативу. Россия поплатилась двумя голами»

Теги Алексей Ионов Станислав Черчесов Сборная России по футболу сборная Венгрии по футболу Вячеслав Караваев Матч ТВ Лига наций УЕФА Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча с Венгрией (3:2) в Лиге наций.

«На таком уровне нельзя давать сопернику перехватывать инициативу. Мы дали и поплатились двумя голами. Потом все выровнялось, инициативу больше не отдавали.

Караваев в той игре играл на одном фланге, тут надо было сдерживать левый фланг, Ионов за две игры поднаелся. Караваев вышел и справился с задачей.

Давно не видели команду. Две игры – две победы. Нам есть что разобрать.

У тренерского штаба будет время выдохнуть, футболисты будут знать, над чем им работать», – сказал Черчесов в эфире канала «Матч ТВ».

Черчесов выиграл 20-й матч во главе сборной России. До Хиддика – 2 победы

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