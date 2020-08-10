Жирков сыграл за Россию в 37 лет и 114 дней и обошел Черчесова. Впереди только Игнашевич

Защитник сборной России Юрий Жирков отыграл 81 минуту в матче Лиги наций с Сербией (3:1).

Жирков вышел на поле в составе национальной команды в возрасте 37 лет и 114 дней. Это второй результат в истории сборной.

По этому показателю защитник «Зенита» обошел бывшего голкипера и нынешнего тренера команды , который провел последний матч за сборную в 36 лет и 174 дней.

Рекордсменом является экс-защитник ЦСКА Сергей Игнашевич – 38 лет и 359 дней.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Сербия.