Жирков сыграл за Россию в 37 лет и 114 дней и обошел Черчесова. Впереди только Игнашевич

Защитник сборной России Юрий Жирков отыграл 81 минуту в матче Лиги наций с Сербией (3:1).
Жирков вышел на поле в составе национальной команды в возрасте 37 лет и 114 дней. Это второй результат в истории сборной.
По этому показателю защитник «Зенита» обошел бывшего голкипера и нынешнего тренера команды Станислава Черчесова, который провел последний матч за сборную в 36 лет и 174 дней.
Рекордсменом является экс-защитник ЦСКА Сергей Игнашевич – 38 лет и 359 дней.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Сербия.