Слуцкий комментирует матч Россия – Сербия вместе с Гутцайтом

Главный тренер комментирует матч Лиги наций между сборными России и Сербии (0:0, первый тайм).

Специалист работает в паре с .

Напомним, Слуцкий комментировал четыре матча в рамках чемпионата мира в 2018 году.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Сербия.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий вместе с @guttsait прямо сейчас комментируют матч @TeamRussia и @FSSrbije🔝



Джордже Деспотович остался в запасе 🙏🏼



Прямая трансляция игры 1-го тура лиги B группового этапа Лиги наций на @matchpremier и @channelone_rus 📺 pic.twitter.com/EiuO2FvYMH — «Рубин» Казань (@fcrk) September 3, 2020

Слуцкий и Дементьев обсудили Навального на Первом канале во время матча ЧМ-2018