Слуцкий комментирует матч Россия – Сербия вместе с Гутцайтом

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий комментирует матч Лиги наций между сборными России и Сербии (0:0, первый тайм).

Специалист работает в паре с Романом Гутцайтом.

Напомним, Слуцкий комментировал четыре матча в рамках чемпионата мира в 2018 году.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Сербия.

Слуцкий и Дементьев обсудили Навального на Первом канале во время матча ЧМ-2018

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