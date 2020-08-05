Россия – Сербия. Шунин, Бакаев, Караваев и Дзюба сыграют с первых минут

Сборная России встретится с командой Сербии в матче Лиги наций.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Россия: Шунин, Фернандес, Семенов, Джикия, Жирков, Зобнин, Оздоев, Ионов, Караваев, Дзюба, Бакаев.

Лига наций

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Лиги наций

А что там у сборных? С кем (и зачем) играет Россия? Можно ли через Лигу наций попасть на ЧМ-2022? А когда отбор?