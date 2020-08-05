Россия – Сербия. Шунин, Бакаев, Караваев и Дзюба сыграют с первых минут

Сборная России встретится с командой Сербии в матче Лиги наций.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 21:45 по московскому времени.
Россия: Шунин, Фернандес, Семенов, Джикия, Жирков, Зобнин, Оздоев, Ионов, Караваев, Дзюба, Бакаев.
Лига наций
- Дата проведения
- 3 сентября, 21.45, «ВТБ-Арена»
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Сербия –
Дмитрович, Павлович, Миленкович, Максимович, Максимович, Костич, Лазович, Милинкович-Савич, Гудель, Тадич, Митрович.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
А что там у сборных? С кем (и зачем) играет Россия? Можно ли через Лигу наций попасть на ЧМ-2022? А когда отбор?