Эндрю Робертсон: «Не хочу, чтобы Месси и близко подходил к АПЛ. Против него были самые тяжелые матчи в моей карьере»

Защитник прокомментировал возможный переход форварда «Барселоны» в один из клубов .

«Если подходить к вопросу максимально эгоистично, то я надеюсь, что этого не случится. Надеюсь, он останется в «Барсе».

Он один из лучших или даже лучший игрок в истории футбола, так что если его подпишут наши главные соперники, это точно не будет хорошим знаком.

Это фантастический игрок, не сомневаюсь, что в АПЛ он бы демонстрировал точно такой же качественный футбол, ту же страсть и все остальное, что и в «Барсе».

Я так понимаю, «Ливерпуль» исключает возможность его перехода, так что я бы не хотел, чтобы он и близко подбирался к АПЛ. Надеюсь, все останется так, как сейчас. Посмотрим.

Очевидно, в «Барселоне» царит сейчас неопределенность. Надеюсь, они с этим разберутся. Если Месси перейдет в АПЛ, то мы примем это. Для ребят будет здорово сыграть против него.

Я дважды играл против него, и это самые тяжелые матчи в моей карьере. В матчах против него надо всегда быть начеку, он может выскочить из ниоткуда.

Он великолепный игрок, вероятно, лучший в истории. Надеюсь, он останется в Испании», – сказал Робертсон.

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