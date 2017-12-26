Павел Занозин: «Уткин говорил мне: «Без меня бы ты был никем, ты вообще не комментатор»

Спортивный комментатор Первого канала рассказал о непростых взаимоотношениях с бывшим футбольным комментатором «НТВ-Плюс», а ныне блогером .

«Вася регулярно пытается на меня писать какие-то кляузы. Пытается каким-то образом сказать, что я не тот, кто должен работать на Первом канале.

В общем, он меня не любит. Это понятно, это очевидно. Я, кстати, теперь уже отношусь к нему совершенно спокойно. А раньше меня очень злило, что мы в плохих отношениях. Я не понимал.

У меня было с ним несколько разговоров, еще на «НТВ-Плюс». Я говорил: «Вась! Давай, пожалуйста, поговорим по-человечески. За что ты меня не любишь? Может, мы сможем нормально общаться».

Он говорил: «А зачем всем нормально общаться. Есть работа, а есть человеческие отношения». Я отвечаю: «Окей, но хочу заметить, что человеческие отношения не влияют на работу, а у тебя явно влияют». [А он]: «Нет, просто ты вообще не комментатор, ты всем обязан мне, без меня бы ты был никем». Эти фразы мне были сказаны в лицо.

Было обидно и неприятно. А сейчас вот все повернулось немножко по-другому. Вася – крутой комментатор и очень сложная личность», – сказал Занозин в общении с Марией Командной в прямом эфире в инстаграме.