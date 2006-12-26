Павел Занозин уходит с «Матч ТВ»

Российский телеведущий Павел Занозин прекращает работу на , об этом он сообщил в своем твиттере.

Занозин работал на «Матч ТВ» с момента его основания — 1 ноября 2015 года. Участвовал в первой в истории канала трансляции — баскетбольном матче ЦСКА — «Калев». Был ведущим программы «Все на Матч!», а также комментировал футбол.