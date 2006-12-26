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    Павел Занозин уходит с «Матч ТВ»

    Теги телевидение Павел Занозин Матч ТВ

    Российский телеведущий Павел Занозин прекращает работу на «Матч ТВ», об этом он сообщил в своем твиттере.

    Занозин работал на «Матч ТВ» с момента его основания — 1 ноября 2015 года. Участвовал в первой в истории канала трансляции — баскетбольном матче ЦСКА — «Калев». Был ведущим программы «Все на Матч!», а также комментировал футбол.

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