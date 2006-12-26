Павел Занозин уходит с «Матч ТВ»

Российский телеведущий Павел Занозин прекращает работу на «Матч ТВ», об этом он сообщил в своем твиттере.
Занозин работал на «Матч ТВ» с момента его основания — 1 ноября 2015 года. Участвовал в первой в истории канала трансляции — баскетбольном матче ЦСКА — «Калев». Был ведущим программы «Все на Матч!», а также комментировал футбол.
Так вышло, что сегодня я провожу свой последний эфир на @MatchTV. Как и самый первый – вместе с прекрасной Ольгой Петровной Васюковой. В 13:30 подведём итоги спортивного года. Это была славная охота, друзья. Все впереди! pic.twitter.com/9eMmT7vUc5— Павел Занозин (@zanozin) 26 декабря 2017 г.
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