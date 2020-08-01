Уткин о словах Абрамовича после вылета «Челси» из ЛЧ-2005: «Веревку мылю. Чем еще заниматься?»

Журналист Василий Уткин рассказал о реакции владельца «Челси» Романа Абрамовича на вылет команды от «Ливерпуля» в 1/2 финала Лиги чемпионов-2004/05.

«Каким-то образом на утро мы оказались у него дома, сразу после гостиничного завтрака.

Абрамович отвечал на звонки, звонило много народу, видимо, утешали его – «Челси» не попал в финал Лиги чемпионов.

На один из вопросов, который я не слышал, он взял трубку и сказал: «Да, да. Ну что делаю – веревку мылю. Чем еще тут заниматься?», – сказал Уткин.

В Лондоне команды сыграли 0:0, а в Ливерпуле «гол-призрак» забил хавбек «красных» Луис Гарсия.

Луис Гарсия – любимчик Бенитеса, автор главного гола-призрака современности и воплощение того «Ливерпуля»