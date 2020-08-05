«Барселона» разрешит Видалю уйти бесплатно

Полузащитник Артуро Видаль покинет «Барселону» в это трансферное окно.
Каталонский клуб согласен расторгнуть контракт с 33-летним чилийцем и отпустить его бесплатно, сообщает Diario Sport.
У Видаля остается год по контракту, но «Барса» не будет препятствовать его уходу. Не исключено, что каталонцы получат символическую плату.
Интерес «Барселоны» в том, чтобы разгрузить зарплатную ведомость, отпустив чилийского футболиста.
Видаль может свободно перейти в «Интер», с которым уже согласовал двухлетний контракт на 3 миллиона евро в год.