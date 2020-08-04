Видаль о «Барсе»: «В лучшей команде мира не может быть 13 профессиональных игроков. Нельзя побеждать только за счет ДНК»

Полузащитник «Барселоны» высказался о результатах команды в последних сезонах.

«Последние три года мы не являемся той командой, которой должна быть . В лучшей команде мира не может быть всего 13 профессиональных игроков. Нельзя побеждать только за счет ДНК.

Месси – лучший в мире, он инопланетянин, но ему требуется помощь, чтобы получалось достигать более хороших результатов.

Я никогда не понимал, как можно называть игроков «доступными для продажи». Это отвратительно. Если игрок хочет уйти или вы хотите продать его, найдите ему команду, но не говорите так. Каждый человек нуждается в уважении», – сказал Видаль в интервью на YouTube.