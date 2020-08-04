«Интер» почти согласовал контракт с Видалем, но не собирается платить «Барселоне»

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«Интер» ведет работу по трансферу полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля.

Миланский клуб близок к тому, чтобы достичь с игроком окончательной договоренности по личному контракту сроком на два года – об этом сообщают инсайдеры Джанлука Ди Марцио и Фабрицио Романо.

Сложность заключается в том, что «Интер» не хочет платить «Барселоне» за Видаля, поскольку каталонский клуб подтвердил, что совершенно не рассчитывает на чилийца в предстоящем сезоне. Поэтому агенты Видаля пытаются добиться расторжения контракта с «Барсой».

Сообщалось, что зарплата Видаля в «Интере» составит 3 миллиона евро в год.

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