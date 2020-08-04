Рамос о Месси: «Для «Реала», «Барсы» и испанского футбола было бы лучше, если бы он остался. Класико с ним прекраснее»

Капитан высказался о ситуации вокруг нападающего «Барселоны» , который хочет покинуть клуб.

«Это не то, что нас волнует. Он заслужил право самостоятельно принимать решение о будущем. Я не знаю, распорядится ли он им наилучшим образом, но, конечно, мы бы хотели, чтобы он остался ради испанского футбола, ради «Барселоны» и ради нас.

Он делает лигу и свою команду лучше. Класико с его участием прекраснее.

Добавлю еще чуть-чуть. Он заслужил это право самостоятельно, без каких-либо спекуляций. Посмотрим, что произойдет. Эти новости нас не волнуют», – сказал Рамос.

«Лео будет сложно остаться». Сегодня ключевая встреча отца Месси с Бартомеу. «Барса» не отступает от 700 млн и даже верит в новый контракт