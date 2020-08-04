«ПСЖ» предложил «Арсеналу» 25+5 млн фунтов за Бельерина

«ПСЖ» хочет подписать правого защитника «Арсенала» Эктора Бельерина.
Парижане предложили «канонирам» 25 миллионов фунтов плюс 5 миллионов в качестве бонусов. «ПСЖ» регулярно контактировал с «Арсеналом» на этот счет в течение минувшей недели.
Также в Бельерине заинтересованы «Бавария» и «Ювентус». Микель Артета, главный тренер «Арсенала», хотел бы его сохранить, но клуб готов выслушать предложения по ряду игроков.
На данный момент непонятно, готовы ли лондонцы отпустить Бельерина. Его подробную статистику можно изучить здесь.