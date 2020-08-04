«ПСЖ» предложил «Арсеналу» 25+5 млн фунтов за Бельерина

«ПСЖ» хочет подписать правого защитника .

Парижане предложили «канонирам» 25 миллионов фунтов плюс 5 миллионов в качестве бонусов. регулярно контактировал с «Арсеналом» на этот счет в течение минувшей недели.

Также в Бельерине заинтересованы и . , главный тренер «Арсенала», хотел бы его сохранить, но клуб готов выслушать предложения по ряду игроков.

На данный момент непонятно, готовы ли лондонцы отпустить Бельерина. Его подробную статистику можно изучить здесь.